Der Alte
Folge 17: Fluchthilfe
Werner Greve trifft sich mit seiner von ihm getrennt lebenden Frau Gloria und deren Schwester Franziska, um ihnen mitzuteilen, wie er die Auflösung des gemeinsamen Fluchthilfeunternehmens und Firmenvermögens vornehmen will. Offenbar hat er vor, sich nach Australien abzusetzen. Er scheint sich dem "heiß gewordenen Pflaster" in München entziehen zu wollen, ohne seine Partner zu übervorteilen. Der vierte im Bunde, Franziskas Mann, Peter Scheschtok, kann seinen Anteil frühestens in 13 Jahren abholen, wenn er in Bautzen seine Haftstrafe wegen Fluchthilfe abgesessen haben wird. Am folgenden Tag wird Gloria Greve tot aufgefunden. Die Indizien lassen zunächst auf Selbstmord schließen, doch haben Kommissar Köster und Heymann sehr bald den Verdacht, dass es um mehr geht, nämlich um Mord.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick