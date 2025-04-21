Der Alte
Folge 14: Zwei Leben
56 Min.Ab 12
Seit vier Tagen wird Ingrid Helberg in ihrer Wohngemeinschaft vermisst. Ihre Freundin Christa wendet sich an einen gemeinsamen Bekannten - Gerd Heymann. Ingrid hat immer ihre Verabredungen eingehalten, beziehungsweise angerufen, wenn es einmal später wurde, sie war überhaupt der zuverlässigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Da der Polizei keine unbekannte weibliche Leiche aktenkundig geworden ist, begeben sich Heymann und Köster rein freundschaftlich auf einen abendlichen Besuch in die Wohngemeinschaft. Die ersten Aussagen von Mitbewohner Jan legen die Vermutung nahe, dass Ingrid nur mal untergetaucht ist.
