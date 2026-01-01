Der Alte
Folge 8: Die Tote in der Sauna
Die Ehe des 45-jährigen Alfred Strehlow steht - trotz der erst 15 Jahre alten Tochter Anke - kurz vor ihrem Ende. Seit sieben Jahren "tröstet" sich Alfred in den Armen seiner hübschen Sekretärin Ramona May. Seine Frau Katja sucht Trost - wenn auch weniger erfolgreich - in Alkohol und Tabletten. Als die Steuerfahndung aufgrund eines anonymen Hinweises das Obst- und Gemüse-Importgeschäfts Alfreds überraschend prüft, kann Ramonas Geistesgegenwart und Liebe gerade noch das Schlimmste verhindern. Nämlich die Aufdeckung illegaler Ost-Geschäfte mit sicherheitsempfindlicher Elektronik aus den USA. Nachdem sich die verzweifelte Katja Alfred gegenüber als die anonyme Anruferin zu erkennen gegeben hat, wird sie am nächsten Morgen von der Zugehfrau tot in ihrer Kellersauna aufgefunden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick