Der Alte
Folge 6: Hals über Kopf
Ein junger Mann betritt ganz in Motorradleder die Modeboutique von Vera Dudek. Da Frau Dudek durch zwei Kundinnen kurz abgelenkt wird, gelingt es ihm, den Inhalt ihrer Handtasche an sich zu reißen und das Geschäft unerkannt wieder zu verlassen. Als Frau Dudek das Vorgefallene bemerkt, benachrichtigt sie sofort den Privatdetektiv Erik Ingold - der ihr gelegentlich beim Eintreiben von Außenständen geholfen hat. In der Annahme, daß die geraubten Schlüssel zum Diebstahl von Wertgegenständen aus dem Bungalow des Ehepaares Dudek genutzt werden sollen, versucht Ingold, den Täter in flagranti zu stellen. Beim Betreten des offenstehenden Hauses kann Ingold gerade noch erkennen, daß ein Mann aus Schubladen Geld, Aktien und Dokumente nimmt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick