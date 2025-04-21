Der Alte
Folge 5: Gemischtes Doppel
Die Computer-Zubehör-Fabrik von Markus Holstein hat sich rasant entwickelt. Er selbst betrachtet sich zwar als "einfacher Elektriker", der mit der neuen Zeit nicht mehr mitkommt, hat aber in seinem Kaufmännischen Direktor Dr. Welbert und mehr noch in dessen Freund Norbert Kress zwei besonders tüchtige Mitarbeiter. Der 40-jährige Norbert Kress ist als genialer Erfinder und Technischer Direktor für den Erfolg des Unternehmens in erster Linie verantwortlich. Eines Morgens findet ihn Monika Holstein, die Tochter des Chefs, die ihn zum Tennisspielen abholen wollte, tot in seiner Wohnung. Offensichtlich hat sich Norbert Kress durch einen Kopfschuss das Leben genommen. Auf einer London-Reise soll der hypochondrisch veranlagte Kress von einer unheilbaren Erkrankung erfahren haben.
