KultKrimiStaffel 5Folge 7
59 Min.Ab 12

Sechs Jahre nachdem der Gründer der Firma Schlawe um drei Millionen Mark erpresst worden ist und kurz nachdem sein Sohn Wolfgang das Unternehmen übernommen und zugrunde gerichtet hat, wird dieser erschossen im ersten Stock seiner Villa aufgefunden. Die ersten Ermittlungen am Tatort und die Verhöre der Ehefrau Helga und der 70-jährigen Josefa Burger, Haushälterin und Ziehmutter Wolfgangs, geben Kommissar Köster und seinen Mitarbeitern einige Rätsel auf. Als der seit über 25 Jahren in Boston lebende Bruder Lars während seiner Geschäftsreise durch die Bundesrepublik in München auftaucht, werden die Fragen für Köster noch komplizierter.

