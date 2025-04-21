Der Alte
Folge 10: Der Freispruch
59 Min.Ab 12
Seit mehreren Wochen erregt der Prozess gegen Florian Balsam die Gemüter. Balsam wird beschuldigt, bei einem Einbruch seinen Kumpanen Lottke ermordet zu haben. Doch zu beweisen ist ihm das nicht. So warten nach wochenlangen Verhandlungen nicht nur die gesamte Öffentlichkeit, sondern auch Kress, Heymann und Johnson auf das Urteil. Dann geschieht die Sensation: Balsam wird mangels Beweisen freigesprochen. Zu verdanken hat er den Freispruch der glänzenden Verteidigung seiner Anwälte Christian Weigelt und Hubert Schatz. Im Anschluss an den Prozess gehen die beiden Anwälte mit ihrem Mandanten in ein vornehmes Restaurant.
