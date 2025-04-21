Der Alte
Folge 18: Ausgestiegen
Der Besitzer eines exklusiven Schuhgeschäfts, Paul Sander, hat seit einiger Zeit ein Verhältnis mit seiner Geschäftsführerin Lisa Fabian. Er lebt zwar noch mit seiner Frau Jutta in derselben Wohnung, aber getrennt von Tisch und Bett. Jutta hat immer noch nicht verwunden, dass ihre Ehe gescheitert ist. So kommt es immer wieder zu Eifersuchtsszenen zwischen den zerstrittenen Eheleuten. An diesem Abend, dem letzten seines Lebens, ist Paul Sander mit einigen italienischen Geschäftsfreunden in einem Restaurant verabredet. Da ihm diese Kontakte sehr wichtig sind, verschiebt er seine Verabredung mit Lisa auf zehn Uhr abends . Am nächsten Morgen wird Paul Sander tot in der Garage aufgefunden.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick