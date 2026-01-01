Der Alte
Folge 15: Das Spiel ist aus
Juwelier Rolf Horstmann erhält aus einem Münchner Nobelhotel den Anruf eines Herrn aus dem Orient, der ihn bittet, eine Kollektion seiner kostbarsten Juwelen zusammenzustellen. Um bei derartigen Aufträgen ganz sicher zu gehen, lässt Horstmann sich von Peter Binder, einem Angestellten des Sicherheitsbüros Gehrke, begleiten. Als die beiden Männer wenig später in die Tiefgarage des Hotels fahren, springen zwei maskierte Männer auf sie zu, eine Schießerei beginnt, Binder wird schwer verletzt, Horstmann getötet. Für Hauptkommissar Kress, Gerd Heymann und Henry Johnson sieht es zunächst so aus, als handele es sich hier um einen ganz gewöhnlichen Raubüberfall.
