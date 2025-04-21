Der Alte
Folge 8: Der Haß der Verlierer
Eine Frau ist in ihrer Wohnung ermordet worden - erwürgt. Der Arzt kann in etwa die Todesstunde festlegen. Und als Leo Kress, Gerd Heymann und Henry Johnson den Fall recherchieren und versuchen, mögliche Zeugen ausfindig zu machen, verengt sich der Kreis der Verdächtigen sehr schnell auf zwei Personen. Die eine ist der geschiedene Ehemann der Toten, die zweite Person ihr Geliebter, ein junger Türke. Kress ahnt schnell, dass er mit normalen kriminalistischen Methoden den beiden nicht beikommen kann. Er muss das Leben der Ermordeten und ihre Beziehung zu den beiden Männern genau aufschlüsseln, um herauszufinden, ob beide Männer in einer Verbindung zueinander stehen.
