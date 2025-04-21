Der Kommissar
Folge 3: Drei Tote reisen nach Wien
Schreiner Bessmer, Buchhändler Sasse und Großkaufmann Roth gelten als wohlangesehene Bürger in der Stadt. Die Spritztouren, die die drei Freunde einige Male im Jahr unternehmen, sind dann auch nicht mehr, als die harmlosen Kapriolen von Biedermännern, die mal das kleine Abenteuer suchen, weg von Alltag und Ehe. Die letzte "Vergnügungsfahrt nach Wien" scheint allerdings weniger harmlos. Die telefonische, anonyme Morddrohung eines Mannes aus Wien gegen die drei Freunde ist jedenfalls kein Scherz, wie sich bald darauf zeigt. Auf offener Straße treffen den Schreiner Bessmer tödliche Schüsse, die aus einem Auto mit einem Wiener Nummernschild abgegeben wurden. Der Kommissar muss den Mörder finden, bevor auch die Morddrohungen gegen die beiden anderen Männer wahrgemacht werden. Was geschah in Wien?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick