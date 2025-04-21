Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

Der Tote von Zimmer 17

KultKrimiStaffel 3Folge 9
Der Tote von Zimmer 17

Der Tote von Zimmer 17Jetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 9: Der Tote von Zimmer 17

58 Min.Ab 12

Im Zimmer 17 eines mondänen Hotels wird ein Gast ermordet aufgefunden. Die sofort alarmierte Polizei stellt fest, dass der Getötete nicht zu den sympathischsten Zeitgenossen gehörte: Er schikanierte das Personal und war allgemein unbeliebt. Für Kommissar Keller stellt sich die Frage, ob wohl in diesem Personenkreis der Mörder zu suchen ist. Doch weitere Recherchen zeigen, dass der Fall wesentlich komplizierter ist.

