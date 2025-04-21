Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

KultKrimiStaffel 3Folge 1
Folge 1: Der Mord an Frau Klett

63 Min.Ab 12

Ein Lumpensammler findet hinter den Müllkästen eines verwahrlosten Hofes die Leiche einer Frau. Sie ist ermordet worden. Kommissar Keller muss das gesamte soziale Milieu der Frau erforschen, denn er stellt fest, dass Frau Klett, so hieß die Ermordete, mit allen Mitteln versucht hatte, ihr durch finanzielle Schwierigkeiten aus dem Gleis geratenes Familienleben wieder ins Lot zu bringen. Dabei hatte sie sich auch an dunklen Geschäften beteiligt und einen skrupellosen Verbrecher herausgefordert.

KultKrimi
