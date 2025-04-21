Der Kommissar
Folge 11: Tod eines Ladenbesitzers
59 Min.Ab 12
Ein brutaler Totschlag ist geschehen: Der Kleinhändler Heinze ist kurz nachdem er sein Geschäft abgeschlossen hat, ermordet worden. Für Kommissar Keller und seine Mannschaft scheint der Fall klar zu sein: Raubmord scheidet aus, also bleibt persönliche Rache übrig. Unter dem Kreis der infragekommenden Personen befinden sich alte Freunde, Rentner, Kriegsbeschädigte. Wer von ihnen lügt?
