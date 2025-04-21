Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

Die andere Seite der Straße

Staffel 3Folge 12
Die andere Seite der Straße

Die andere Seite der StraßeJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 12: Die andere Seite der Straße

58 Min.Ab 12

Auf einer Straße ist ein Mann erschossen worden. Zunächst sieht der Fall für Kommissar Keller und seine Assistenten sehr klar aus. Aber schon bei einer ersten Untersuchung stellt sich heraus, dass niemand etwas gesehen haben will: Kommissar Keller findet keine Zeugen. Gutes Zureden, scharfe Verhöre - es gelingt nicht, die Mauer des Schweigens zu durchbrechen. Erst eine neue brutale Gewalttat gibt Kommissar Keller einen Hinweis; jetzt kann er die Falle stellen, in der sich der Mörder fangen wird.

