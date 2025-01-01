Der letzte Bulle
Folge 11: Klassentreffen
43 Min.Ab 6
Micks ehemaliger Klassenkamerad Thomas Ambach wurde ermordet. Offensichtlich wurden seine Pillen gegen niedrigen Blutdruck ausgetauscht. Neben Ambachs Ex-Frau Anne Nehmert gerät auch sein alter Kumpel Jochen Kranerts ins Visier der Ermittlungen. Erschwert wird die Aufklärung des Falls zunehmend durch Micks und Andreas' Konflikt bezüglich Isabelle, Micks Tochter und Andreas' neuer Freundin. Doch trotz aller Widrigkeiten können die beiden schließlich den wahren Täter ermitteln ...
