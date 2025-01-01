Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9
Folge 9: Fremdgehen für Anfänger

45 Min.Ab 12

Gesa Jansen, Kundenbetreuerin in einer Seitensprung-Agentur, wurde aus einem Bürofenster gestoßen. Die Polizei mutmaßt, dass sie Ärger mit einem unzufriedenen Kunden hatte. Jochen Franke, der sich mit Gesa kurz vor ihrem Tod getroffen hatte, wollte sich bei ihr beschweren, weil er erpresst wurde und den Täter in der Agentur vermutet. Doch die Ermittlungen nehmen eine neue Wende, als ein Anschlag auf die Agentur-Chefin Christine verübt wird. Es tun sich Abgründe auf ...

