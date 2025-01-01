Der letzte Bulle
Folge 3: Überlebenstraining
45 Min.Ab 12
Bei einem etwas anderen Management-Training der oberen Etage einer renommierten Bank, bei dem mit Paintballwaffen gegen Burn-out gekämpft werden soll, beendet ein Toter das Spiel. In Verdacht geraten drei Bankmanager, die alle einen großen schwarzen Fleck auf ihrer weißen Weste haben, der sie ihren Stuhl kosten könnte. Hat der Tote davon gewusst? Doch auch die dominante Leiterin des Trainings sowie ihre zarte Assistentin stellen Micks Spürsinn auf eine harte Probe ...
