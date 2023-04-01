Im Schatten von Feng ShuiJetzt kostenlos streamen
Der letzte Bulle
Folge 5: Im Schatten von Feng Shui
44 Min.Folge vom 01.04.2023Ab 6
Feng-Shui-Meister Linus Nader wird mit einem gezielten Hieb eines Shaolin-Schwertes umgebracht. Weil Mick mit Schwulenehe und chinesischer Raumgestaltung nichts anfangen kann, verdächtigt er zunächst Linus' Ehemann und Erbe. Doch als sich die homosexuelle Heirat als Schwindel entpuppt, muss Mick den Kreis der Verdächtigen deutlich erweitern. Zudem lässt er sich aufgrund seiner momentanen Schlaflosigkeit auf Feng-Shui ein und kommt damit auf die Lösung des Falls ...
