Der letzte Bulle
Folge 1: Die Jagd beginnt
44 Min.Ab 12
Mick hat den Polizeidienst quittiert und lebt in einer Waldhütte. Seine Kollegen vermissen ihn, vor allem Andreas, der sich mit Micks streberhaftem Nachfolger herumschlagen muss. Doch Mick will auf keinen Fall zurückkehren, zu enttäuscht ist er von seinen ehemaligen Freunden und Kollegen. Das ändert sich, als Andreas den Mord an einem Taxifahrer klären muss und dabei feststellt: Die Mordwaffe ist dieselbe Waffe, mit der Mick ins Koma geschossen wurde!
