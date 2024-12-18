Der letzte Bulle
Folge 2: Nagel ins Herz
44 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12
Drei vollbeladene Lieferfahrzeuge werden gestohlen. Bei seinen Ermittlungen kommt der Detektiv Jan Schreck ums Leben: Ein unbekannter Täter jagt dem Privatschnüffler einen neun Zentimeter langen Nagel ins Herz - mit einem Druckluftnagelgerät. Die Tatwaffe wird an Bord eines der gestohlenen Fahrzeuge gefunden, der Paketdieb und der Mörder des Privatermittlers könnten identisch sein. Aber geht die grausame Tat wirklich auf das Konto des barmherzigen Ulrich Huberty?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick