Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der letzte Bulle

Gefährliches Spiel

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 13
Gefährliches Spiel

Gefährliches SpielJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 13: Gefährliches Spiel

44 Min.Ab 12

Carsten Wiechert liegt tot in seiner Wohnung. Er wurde in eine Glasvitrine geschleudert und erlitt einen Genickbruch. Mick und Andreas stellen schnell fest, dass Wiechert immer erst mitten in der Nacht nach Hause kam, obwohl der Gasthof, in dem er arbeitete, schon viel früher seine Pforten schließt. Bald ist klar: Der biedere Gasthof verwandelt sich des Nachts in ein illegales Casino, und das Mordopfer arbeitete hier als Croupier. Doch wer hatte ein Tatmotiv?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Der letzte Bulle
SAT.1 GOLD
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

Alle 5 Staffeln und Folgen