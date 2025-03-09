Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Unter der spanischen Sonne: Raphael Dysli meistert neue Aufgaben

sixxStaffel 4Folge 1vom 09.03.2025
Unter der spanischen Sonne: Raphael Dysli meistert neue Aufgaben

Unter der spanischen Sonne: Raphael Dysli meistert neue AufgabenJetzt kostenlos streamen

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Folge 1: Unter der spanischen Sonne: Raphael Dysli meistert neue Aufgaben

46 Min.Folge vom 09.03.2025Ab 6

In der neuen Staffel von "Der Pferdetrainer" begrüßt Raphael Dysli die Teilnehmer in seiner Hacienda Buena Suerte in Andalusien. Die erste Folge startet mit der Stute Andaluza, die ihrer Besitzerin Sara große Sorgen bereitet. Die achtjährige Stute hat panische Angst vor großen Fahrzeugen, was das gemeinsame Reiten nahezu unmöglich macht. Parallel dazu hilft Raphael der Besitzerin Kathrin, die mit ihrem Maultier Dona an ihre Grenzen stößt

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
sixx
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Alle 4 Staffeln und Folgen