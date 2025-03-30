Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 4vom 30.03.2025
46 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 6

In der vierten Folge von „Der Pferdetrainer“ stehen Raphael Dysli und Emilia Schlotterbeck vor großen Herausforderungen. Der dominante Hengst Guason lernt, seine Aggressionen in der Nähe von Stuten zu kontrollieren, während Wallach Merlin mit dem Galopp kämpft. Raphael zeigt beiden Pferden wichtige Lektionen zur Beruhigung und Disziplin.

