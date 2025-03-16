Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 2vom 16.03.2025
46 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 6

Heute steht das Maultier Dona im Mittelpunkt. Sie hat eine starke Panik vor dem Reiten entwickelt, was ihre Besitzerin Kathrin überfordert. Durch gezielte und einfühlsame Trainingsmethoden versuchen Raphael und Emilia, das Vertrauen von Dona wieder aufzubauen.

