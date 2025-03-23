Merlin und Guason: Zwei Pferde, zwei Probleme - Können die Pferdetrainer helfen?Jetzt kostenlos streamen
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 3: Merlin und Guason: Zwei Pferde, zwei Probleme - Können die Pferdetrainer helfen?
46 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 6
Diese Woche wird Lusitano-Wallach Merlin zur Herausforderung für Raphael Dysli und Emilia Schlotterbeck. Seine Besitzerin Nadine ist verzweifelt, denn Merlin verweigert konsequent die Arbeit. Aber auch Hengst Guason sorgt bei seiner Besitzerin Katharina für Frustration. Können die Pferdetrainer den beiden helfen?
