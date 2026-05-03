Sunny, Bertie und EdithJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 10: Sunny, Bertie und Edith
47 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12
Golden Retriever Bertie steckt voller Energie. Allerdings leidet der einjährige Vierbeiner unter starken Schmerzen, denn Bertie hat ein ausgekugeltes Hüftgelenk und eine Verkrümmung der Wirbelsäule. Dr. Fitzpatrick schlägt eine aufwendige Operation vor, die auch einige Risiken birgt. Der neunjährige Sunny hingegen hat Probleme mit den Gelenken. Die Behandlung verläuft jedoch nicht ganz ohne Komplikationen. Und auch Springer-Spaniel Edith muss sich einem Eingriff unterziehen.
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