Trigger, Fury und RavenJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 9: Trigger, Fury und Raven
47 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
Rob kommt mit seinem zweijährigen Polizeihund Trigger in die Tierarztpraxis. Der Vierbeiner hat starke Schmerzen im unteren Rücken und muss sich deshalb einer Operation unterziehen. Andernfalls muss sich Rob einen neuen treuen Begleiter für seine Einsätze suchen. Außerdem kümmert sich Noel um Kätzchen Fury, die sich offenbar am Schienbein verletzt hat. Doch schnell wird klar, dass es sich hier um einen besonders komplizierten Fall handelt.
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