Driver, Dexter und BaileyJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 3: Driver, Dexter und Bailey
47 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
Dobermann Dexter hat Probleme mit seiner Wirbelsäule. Dr. Fitzpatrick zieht eine Operation in Erwägung, um Dexters Schmerzen zu lindern. Zunächst prüft er die neurologischen Reflexe des Hundes und stellt daraufhin eine fatale Diagnose. Ein weiterer Patient bereitet dem Tierarzt Sorgen: Der siebenjährige Kater Driver wird mit schweren Hüft- und Knieverletzungen eingeliefert. Können die Ärzte den Vierbeiner rechtzeitig behandeln?
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