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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Moon, Milo und Ollie

sixxStaffel 7Folge 4vom 19.04.2026
Moon, Milo und Ollie

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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 4: Moon, Milo und Ollie

47 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Der achtjährige Milo muss mit einer schrecklichen Diagnose leben: Eine Entwicklungsstörung des Rückenmarks führt bei ihm zu ständigen Schmerzen. Noel schlägt der Familie einen operativen Eingriff vor, der jedoch einige Risiken birgt. Außerdem ist der zehn Monate alte Welpe Moon zu Gast in der Praxis. Der Hund hat auch nach einer OP noch Probleme mit seinen Vorderbeinen. Wird der Arzt einen Weg finden, Moons Schmerzen dennoch zu lindern?

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