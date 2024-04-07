Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

sixxStaffel 10Folge 1vom 07.04.2024
46 Min.Folge vom 07.04.2024Ab 6

Der erfahrene Hundetrainer André Vogt empfängt in seinem Klassenzimmer sechs neue Welpenschüler. Gemeinsam mit seiner Assistentin Eva Birkenholz freut er sich, seiner Welpenklasse das Hunde-Einmaleins beizubringen. In den nächsten drei Monaten werden nicht nur die jungen Tiere unterrichtet, sondern auch ihre Besitzer. In der ersten Stunde lernen sich zunächst alle Neulinge kennen.

