Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 1: André Vogt freut sich auf seine neuen Welpenschüler
46 Min.Folge vom 07.04.2024Ab 6
Der erfahrene Hundetrainer André Vogt empfängt in seinem Klassenzimmer sechs neue Welpenschüler. Gemeinsam mit seiner Assistentin Eva Birkenholz freut er sich, seiner Welpenklasse das Hunde-Einmaleins beizubringen. In den nächsten drei Monaten werden nicht nur die jungen Tiere unterrichtet, sondern auch ihre Besitzer. In der ersten Stunde lernen sich zunächst alle Neulinge kennen.
