sixxStaffel 10Folge 2vom 14.04.2024
46 Min.Folge vom 14.04.2024Ab 6

Bei einem Parcours durch das Hundeklassenzimmer müssen die Welpen Mut beweisen. Dobermann Donya fürchtet sich vor der unbekannten Situation, doch der Trainer steht ihr zur Seite und gibt ihr Sicherheit. Bei einem anschließenden Klassenausflug wartet Tierphysiotherapeutin Katrin Obst auf Andrés Schützlinge. Sie erklärt den Welpeneltern, worauf sie bei der Wachstumsphase ihres Jungtieres besonders Acht geben müssen.

