Mutprobe im Welpen-Klassenzimmer: Meistern alle Hunde den Parcour?Jetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 2: Mutprobe im Welpen-Klassenzimmer: Meistern alle Hunde den Parcour?
46 Min.Folge vom 14.04.2024Ab 6
Bei einem Parcours durch das Hundeklassenzimmer müssen die Welpen Mut beweisen. Dobermann Donya fürchtet sich vor der unbekannten Situation, doch der Trainer steht ihr zur Seite und gibt ihr Sicherheit. Bei einem anschließenden Klassenausflug wartet Tierphysiotherapeutin Katrin Obst auf Andrés Schützlinge. Sie erklärt den Welpeneltern, worauf sie bei der Wachstumsphase ihres Jungtieres besonders Acht geben müssen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick