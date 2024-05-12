Finden alle Welpen ihre Herrchen im Labyrinth? Jetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 6: Finden alle Welpen ihre Herrchen im Labyrinth?
47 Min.Folge vom 12.05.2024Ab 6
André Vogt bereitet seine nächste Unterrichtsstunde in einem Maislabyrinth vor. Die Aufgabe der Welpenschüler ist es, die Spur ihrer Besitzer aufzunehmen und sie zu finden. Doch nicht jedem Hund fällt diese Konzentrationsübung leicht. Der kleine Corgi lässt sich von allem ablenken. Danach hat die Dobermann-Dame Donya Einzelunterricht bei dem Welpentrainer. Allerdings hat sie keine Lust aufzupassen und André überlegt, das Training abzubrechen.
