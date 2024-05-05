Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Die Welpenklasse zu Besuch bei Therapiebegleithunden

sixxStaffel 10Folge 5vom 05.05.2024
Die Welpenklasse zu Besuch bei Therapiebegleithunden

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 5: Die Welpenklasse zu Besuch bei Therapiebegleithunden

46 Min.Folge vom 05.05.2024Ab 6

Für die heutige Unterrichtsstunde hat sich Hundetrainer André Vogt etwas ganz Besonderes überlegt: Corgi Watson, Goldendoodle Ruffy und Cockapoo Maily müssen ein Surfbrett überqueren, das auf dem Wasser eines Pools schwimmt. Dabei sollen die Pfoten der Tiere möglichst trocken bleiben. Zudem besucht André mit seinen Welpenschülern Therapiebegleithunde in einer Ergotherapie-Praxis, die vor allem Kindern Freude bereiten.

