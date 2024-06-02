Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Abschlussprüfung für die Welpenschüler

sixxStaffel 10Folge 8vom 02.06.2024
Abschlussprüfung für die Welpenschüler

Abschlussprüfung für die WelpenschülerJetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 8: Abschlussprüfung für die Welpenschüler

47 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 6

Die acht Wochen Unterricht sind fast vorbei und auf die Welpenschüler wartet eine Abschlussprüfung. Sie müssen ihren Besitzern und ihrem Trainer beweisen, was sie in der Zeit gelernt haben. André Vogt und seine Assistentin Eva Birkenholz haben für jeden Schüler einen individuellen Test vorbereitet. Werden die sechs Welpen ihre Prüfungen erfolgreich bestehen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
sixx
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen