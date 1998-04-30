Derrick
Folge 10: Mama Kaputtke
56 Min.Folge vom 30.04.1998Ab 12
Bei diesem Fall kommt Oberinspektor Derrick "Kommissar Zufall" zu Hilfe, denn als die 22jährige Elisabeth Kraus auf ihren Mörder trifft, werden ihre letzten Worte und der Todesschuß von einem Tonband aufgenommen, das ein Ornithologe am Waldweg plaziert hatte. Paul und Gabriele, Geschwister der Ermordeten, die als Hosteß gearbeitet hat, vermitteln den Eindruck, daß sie das Mordmotiv zwar kennen, es aber verschweigen. Nachforschungen in Elisabeths beruflichem Umfeld ergeben, daß sie ihre verheirateten Kunden erpreßt hat. Derrick ist sicher, die Wahrheit zu kennen - beweisen kann er nichts.
