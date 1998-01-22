Die Tochter des MördersJetzt kostenlos streamen
Derrick
Folge 7: Die Tochter des Mörders
59 Min.Folge vom 22.01.1998Ab 12
Der Wirt eines italienischen Restaurants wurde erschossen. Diesmal ist die Identität des Mörders bekannt: Es ist Johannes Dohna, ein kaltblütiger Killer. Offensichtlich ein typischer Auftragsmord der Mafia. Um Minuten zu spät kommen Derrick und Klein in dessen Wohnung an. Dohna konnte flüchten, mußte aber seine 17jährige Tochter Vera zurücklassen. Derrick gibt das Mädchen in die Obhut einer guten Bekannten, doch ihm ist klar, daß Dohna alles tun wird, um Vera zu finden. Derrick täuscht sich nicht. Schon bald läßt ihm der Killer eine unmißverständliche Warnung zukommen.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick