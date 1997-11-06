Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 19Folge 5vom 06.11.1997
Bernhard Strobel ist schockiert, als er die Leiche seines Bruders Edmund vor der Haustür findet. Zunächst sieht alles danach aus, als sei der junge Mann durch Drogenmißbrauch ums Leben gekommen. Doch Oberinspektor Derrick ist mißtrauisch: Irgend etwas stimmt nicht an dieser Geschichte. Starb Edmund wirklich an einer Überdosis Heroin, oder wurde er ermordet? Derrick vermutet, daß Bernhard Strobel sehr wohl weiß, wer ihm den toten Bruder vor die Haustür gelegt hat.

