KultKrimiStaffel 19Folge 6vom 11.12.1997
58 Min.Folge vom 11.12.1997Ab 12

Mord im Pornofilm-Milieu: Der Untermieter des Ehepaares Manzer wird erschossen, während er vom Auto aus mit seinem Boß Ritchie Manzer, einem Sexfilm-Produzenten, telefoniert. Carlos Blecher wohnte nicht nur im Haus des Ehepaares Manzer, er arbeitete auch für Ritchie Manzer als Pornodarsteller. Das Ehepaar bestreitet, Kenntnis von einem möglichen Motiv für den Mord zu haben, was Oberinspektor Derrick skeptisch zur Kenntnis nimmt, denn die Tatumstände erinnern stark an eine Art Hinrichtung.

