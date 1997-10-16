Der Mord, der ein Irrtum warJetzt kostenlos streamen
Derrick
Folge 4: Der Mord, der ein Irrtum war
56 Min.Folge vom 16.10.1997Ab 12
Als Frau Beck vom Einkauf nach Hause kommt, findet sie ihren Mann tot auf dem Boden liegend - erschossen. Für sie gibt es nur eine Mordverdächtige: die an den Rollstuhl gefesselte junge Mandy Waldhaus, an deren Schicksal ihr Mann schuldig ist. Oberinspektor Derrick und Harry Klein werden mit zwei überaus tragischen Fällen konfrontiert. Mandys Vater scheint froh zu sein, daß Beck tot ist.
