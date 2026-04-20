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Desperate Housewives

Einsame Herzen

sixxStaffel 1Folge 19vom 20.04.2026
Einsame Herzen

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Desperate Housewives

Folge 19: Einsame Herzen

42 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Gabrielle plant, Carlos aus dem Ehebett zu verbannen, wenn er den neuen Ehevertrag nicht zerreißt. Der sperrt ihr daraufhin alle Kreditkarten, doch Gabrielle findet andere Möglichkeiten, sich ihre Wünsche zu erfüllen - sehr zu Carlos' Missfallen. Sophie überrascht ihre Tochter Susan mit neuen Männerbekanntschaften und arrangiert sogar ein Doppeldate, Susan trauert jedoch Mike hinterher. Derweil muss sich Lynette mit ihrer verhassten Nachbarin Mrs. McCluskey herumschlagen ...

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