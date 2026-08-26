Desperate Housewives
Folge 22: Hals über Kopf
42 Min.Folge vom 26.08.2026
Mike und Susan sind wieder zusammen, und Edie sieht ihre Chancen schwinden. Doch dann entdeckt Susan das Tagebuch der ermordeten Mrs. Huber in Mikes Wagen und wird wieder misstrauisch. Unterdessen schafft Lynette mit ihrer krankhaften Eifersucht unfreiwillig klare Fakten, und Tom muss zusehen, wie Annabel und nicht er befördert wird. Bree distanziert sich indes von George, nachdem sie merkt, dass er doch in sie verliebt ist. Georges Reaktion hat böse Folgen - vor allem für Rex.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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