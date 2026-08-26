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Desperate Housewives

Das Versprechen

sixxStaffel 1Folge 21vom 26.08.2026
Das Versprechen

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Desperate Housewives

Folge 21: Das Versprechen

42 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6

John ist entschlossen, Carlos mitzuteilen, dass er der Vater des Kindes ist - ein Vorhaben, das Gabrielle vehement ablehnt. Inzwischen kann sich Lynette nicht mit Toms neuer Mitarbeiterin abfinden: Sie sieht in Toms Ex-Freundin den Grund für die Flaute im Bett. Während Rex sich ausschließlich mit seinem schlechten Gesundheitszustand befasst, trifft sich Bree mit George und vertraut ihm ihre intimsten Gedanken an. Und Susan kommt der Wahrheit um Mike endlich ein Stück näher ...

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