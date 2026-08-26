Desperate Housewives
Folge 21: Das Versprechen
42 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6
John ist entschlossen, Carlos mitzuteilen, dass er der Vater des Kindes ist - ein Vorhaben, das Gabrielle vehement ablehnt. Inzwischen kann sich Lynette nicht mit Toms neuer Mitarbeiterin abfinden: Sie sieht in Toms Ex-Freundin den Grund für die Flaute im Bett. Während Rex sich ausschließlich mit seinem schlechten Gesundheitszustand befasst, trifft sich Bree mit George und vertraut ihm ihre intimsten Gedanken an. Und Susan kommt der Wahrheit um Mike endlich ein Stück näher ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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