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Desperate Housewives

Frühlingsgefühle

sixxStaffel 1Folge 20vom 20.04.2026
Frühlingsgefühle

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Desperate Housewives

Folge 20: Frühlingsgefühle

42 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6

Gabrielle leidet seit einiger Zeit unter unerklärlicher Übelkeit und reagiert empfindlich auf Gerüche. Als ihr eine Autoverkäuferin sagt, sie sei schwanger, kann sie es nicht glauben - bis sie einen Schwangerschaftstest macht. Es scheint, als habe sich jemand an ihrem Verhütungsmittel zu schaffen gemacht ... George ist immer noch besessen von Bree. Er versteckt es aber und erfindet sogar eine Freundin, um Rex' Verdacht zu zerstreuen ...

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