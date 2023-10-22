Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 3Folge 6vom 22.10.2023
93 Min.Folge vom 22.10.2023Ab 12

Widerliche Szenen in Bremen aus Tradition? Welche ekelhafte Unsitte ist in der Hansestadt tief verwurzelt? Welches Geheimnis sprengt im schwäbischen Leonberg alle Dimensionen? Welche tierische Kuriosität ist in Vreden zu entdecken? Für welche kulinarische Köstlichkeit muss man erst ans Ende der Welt fahren? Außerdem in der Folge: 9 weitere skurrile Geheimnisse aus Deutschland, die wir lüften. Lust mit zu rätseln?

