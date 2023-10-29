Die sensationellsten 13 Geheimnisse DeutschlandsJetzt kostenlos streamen
Deutschlands größte Geheimnisse
Folge 7: Die sensationellsten 13 Geheimnisse Deutschlands
93 Min.Folge vom 29.10.2023Ab 12
Welchen prägenden Einfluss hat das beschauliche Hannover auf das Stadtbild New Yorks? Warum verschönert die spektakuläre Idee eines Allgäuer Peitschenproduzenten bis heute Millionen Menschen ihren Urlaub? Und was verbindet eine oberschwäbische Kleinstadt mit der Traumfabrik Hollywood? Und welcher sagenhafte Rekord versteckt sich in einer Kleinstadt in der Oberpfalz?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick