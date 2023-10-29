Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 3Folge 7vom 29.10.2023
93 Min.Folge vom 29.10.2023Ab 12

Welchen prägenden Einfluss hat das beschauliche Hannover auf das Stadtbild New Yorks? Warum verschönert die spektakuläre Idee eines Allgäuer Peitschenproduzenten bis heute Millionen Menschen ihren Urlaub? Und was verbindet eine oberschwäbische Kleinstadt mit der Traumfabrik Hollywood? Und welcher sagenhafte Rekord versteckt sich in einer Kleinstadt in der Oberpfalz?

Kabel Eins
