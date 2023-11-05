Die genialsten 13 Geheimnisse DeutschlandsJetzt kostenlos streamen
Deutschlands größte Geheimnisse
Folge 8: Die genialsten 13 Geheimnisse Deutschlands
90 Min.Folge vom 05.11.2023Ab 12
Warum kommen Ostalgiker und DDR-Fans ausgerechnet an der kalifornischen Pazifikküste auf ihre Kosten? Welches überraschende Geheimnis verbergen die Kulttreter Doc Martens? Und wieso liegt die Wiege des Glücks für viele Menschen in der badischen Provinz? In der Folge lüften wir diese und zehn weitere geniale Geheimnisse!
