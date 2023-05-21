Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands größte Geheimnisse

Welches freizügige Geheimnis hütet dieser Mann?

Kabel EinsStaffel 3Folge 4vom 21.05.2023
Welches freizügige Geheimnis hütet dieser Mann?

Welches freizügige Geheimnis hütet dieser Mann?Jetzt kostenlos streamen

Deutschlands größte Geheimnisse

Folge 4: Welches freizügige Geheimnis hütet dieser Mann?

93 Min.Folge vom 21.05.2023Ab 12

Welches freizügige Geheimnis hütet dieser Mann? Welche bahnbrechende Erfindung aus Schleswig-Holstein sorgt für den richtigen Durchblick? Wie hat es eine simple Idee aus Berlin geschafft, die Musikwelt rund um den Globus aufhorchen zu lassen? Warum starten Millionen Menschen dank einer Dame aus Dresden aufgeweckter in ihren Tag? Eine neue Folge überraschender Geheimnisse aus Deutschland.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands größte Geheimnisse
Kabel Eins
Deutschlands größte Geheimnisse

Deutschlands größte Geheimnisse

Alle 2 Staffeln und Folgen