Staffel 1Folge 14vom 20.03.2026
Das falsche GeständnisJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 14: Das falsche Geständnis
45 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Bürgermeister George Ridgeway, der für den Gouverneursposten kandidiert, wird in einem Parkhaus erschossen. Der Verdacht fällt auf Benjamin Strand, da er am Tatort gesehen wurde; außerdem wurde seine Waffe beim Ermordeten gefunden. Dr. Mark Sloan kennt die Ridgeways von früher und zweifelt an Strands Geständnis. In derselben Nacht wird ein Unfallopfer ins Krankenhaus eingeliefert. Dieser Mann lenkt Dr. Sloan auf eine ganz andere Spur - und die führt in Ridgeways Familie.
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