Staffel 1Folge 16vom 23.03.2026
Geiseldrama im KrankenhausJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 16: Geiseldrama im Krankenhaus
45 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Paul Dunbar wurde wegen Mordes und schweren Raubes verurteilt. Im Community General Hospital soll er untersucht werden. Während dieser Untersuchung kann sich Dunbar befreien und nimmt Krankenhausdirektor Briggs als Geisel. Seine Forderung: ein Gespräch mit dem Fernsehmoderator Sanders. Sanders taucht auf und wird sofort erschossen. Anschließend tötet Dunbar sich selbst. Steve Sloan, der die Polizeiaktion geleitet hatte, wird wegen Unfähigkeit vom Dienst suspendiert.
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